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Yasağa uymayıp sokağa çıkınca cezayı yedi

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaya başlanmasıyla birlikte Mustafakemalpaşa ilçesinde emniyet ekipleri tarafından kontroller başlatıldı.


Dışarı çıkış izni bulunmayan ve fırın-eczane gibi yerlerde görevli olmayanlara yönelik denetimler sürüyor. Yasağın başlamasıyla birlikte Mustafakemalpaşa'da bir ihbarı değerlendiren emniyet ekipleri, at arabasıyla hurda toplayan G.B. hakkında işlem yaptı.


Sokağa çıkma yasağını bildiğini, fakat buna rağmen dışarıya çıktığını ifade eden G.B.'ye 3 bin 150 TL'lik ceza kesilirken, at arabası da çekici ile kaldırdı.

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