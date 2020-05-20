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Yasak bitti, araç ve yaya trafiği basladı

Bursa’da 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar sokaklara akın etti, trafik yoğunlaştı.

Bursa'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar sokaklara akın etti, trafik yoğunlaştı. İçişleri Bakanlığının genelgesi ile 15 büyükşehirde 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Kararın sona ermesinin ardından bazı vatandaşların yaya olarak ve bazılarının da araçlarıyla trafiğe çıktığı görüldü. Ayrıca sıcaktan bunalan vatandaşlar dondurmacı dükkanına gittikleri görüldü. Yasağın bitmesinin ardından sürücüler de yollara düşerken, vatandaşlarda yaya olarak trafik yoğunluğu yüzde 40'e kadar çıktı.

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