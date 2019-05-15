Yaşama engel yok

'si gerçekleştirilen ‘Engelsiz Sokak Festivali', keyifli ve eğlenceli anlara imzasını attı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından ‘10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda gerçekleştirilen ‘Engelsiz Sokak Festivali', Bursa Kent Müzesi Amfi Tiyatro'da coşkulu görüntülere sahne oldu.

Engelli bireylerle ilgili farkındalığın ve duyarlılığın arttırılması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilen festival, vatandaşlara da keyifli bir gün yaşattı.

Engelli sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve belediyelerin engelli hizmet birimlerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen festivalde stantlar açıldı, Engelsiz Yaşam Merkezi halk oyunları ve jimnastik ekipleri ile korosu birbirinden güzel gösterileri ve seslendirdikleri şarkılarla gönülleri fethetti. Festivalin katılımcısı olan sivil toplum kuruluşlarından çocuklar da gösterileriyle ve okudukları şiirlerle etkinliğe renk kattı. Vatandaşlar ise yetenekleriyle göz dolduran çocukları alkışlarla ödüllendirdi.

Her şey çocuklar için

Programı ilgiyle izleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik hassasiyetine dikkati çekti. Şahin, konuşmasında, “Bugünün anlamı çok büyük. Biz, sokakta oyun oynarken hiçbir çocuğumuzun boynunu bükerek bir diğerine bakmasını istemiyoruz. Bunun için de çaba sarf ediyoruz” diyerek, 17 ilçede de engelli bireylere yönelik çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini söyledi. Engelliler Haftası nedeniyle programın ayrı bir değer taşıdığını belirten Şahin, çocukların sosyalleşebilmeleri, toplum içerisinde kendilerine bir yer edinebilmeleri ve aidiyet duygularının oluşabilmesi açısından bu tür faaliyetlerin önemli olduğunu kaydetti.