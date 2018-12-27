Yaşamak için havanı koru

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan yetki devri ile ısınmadan kaynaklı hava kirliliği denetimlerinde etkin görev alan ve satışa sunulan katı yakıtların denetimini yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, kalitesi düşük kirletici vasfı yüksek yakıt kullanımının önüne geçmeyi hedefliyor. Sanayinin, fabrika ve atölyelerin işletilmeleri sırasında proseslerinden meydana gelen hava kirliliğinin denetimi ve idari yaptırımda bulunma yetkisi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde bulunurken, kömür yakan apartman, site, bina, iş hanı gibi yerlerde denetimleri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Bursa'da hava kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla Valilik tarafından alınan kararla katı yakıt yakan siteler ve binalarda kalorifer kazan çıkışlarına filtre taktırılma zorunluluğu getirilirken, Büyükşehir ekipleri kalorifer kazanı çıkışlarına filtre taktırma, baca temizletme ve kalorifer kazanı yakma kuralları konusunda vatandaşları bilgilendirme çalışmaları da yapıyor.

Denetimler arttı

Satışa sunulan katı yakıtların denetimi konusunda da yetki devri bulunan Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri mahrukatçılar tarafından satışa sunulan kömürleri de denetlerken, uygun görülmeyen kömürlerden numune alınıp laboratuvar analiz sonucuna göre uygunsuz çıkan kömürleri satan, yakan işletmeler ve apartmanlara Çevre Kanunu çerçevesinde idari yaptırım uyguluyor. Bursa'da ısınmadan kaynaklanan kirlilik kadar motorlu taşıt artışının neden olduğu zararlı egzoz gazları da hava kirliliğine yol açarken, vatandaşlardan toplu taşıma araçlarını kullanmaları, yürüme mesafesindeki yerlere yürüyerek ya da bisikletle ulaşım sağlanmaları en önemlisi de araçlarının egzoz gazı emisyon ölçümlerini zamanında yaptırmaları istendi.

Kömür kullananlara uyarı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nden yapılan açıklamada özellikle kömür kullanan vatandaşlar daha dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Valilikçe belirlenen uygun kömür kriterlerini sağlamayan, yüksek kükürt salınımlı kömür kullanımının önüne geçmeliyiz. Bunun yerine Torbalı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınmış olan uygunluk izin belgesi bulunan kömür kullanmalıyız. Kömür yakan apartman, site, işhanı gibi yerlerde 10/12/2015 tarih ve 73 karar numaralı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı gereği kalorifer kazan çıkışına filtre taktırmalıyız. İzin belgesi olmayan, ucuz kömürlerin, halk arasında tercih sebebi olmasının nedenlerinden biri ucuz olmasıdır. Fakat bu izinsiz kömürler kalori açısından düşük olduğundan hem daha az ısınmamızı sağlar ve lüzumsuz yere daha çok para harcamamıza neden olur. Ayrıca sebebiyet verdiği hava kirliliği de çok daha fazladır. Eğer ilçeniz doğalgaz şebekesi dahilinde bulunuyorsa hava kirliliği açısından doğalgaz kullanılması kısa vadede çözüm, uzun vadede ekonomik olacaktır. Kalorifer kazanlarının mutlaka ateşçi belgesine sahip ehliyetli kişiler tarafından yakılması, kalorifer kazanını yakarken aşırı miktarda kömür ile yükleyip yakıt boğulması dediğimiz oksijen yetersizliğinin önlenmesi karbonmonoksit oluşumunun önüne geçilmesini sağlayarak hava kirliliğini önleyecektir. Kazan ve baca temizliklerinin de zamanında yapılıp yapılmadığını kontrol etmek gerekmektedir. En az senede 1 kere yapılacak olan baca temizlikleri sonucu bacalarda kurum birikmesi önlenecek ve hava kirliliği azaltılmış olacaktır. Aynı zamanda yangın riski de ortadan kaldırılmış olur.”