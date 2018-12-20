Yaşayan geçmişi ile Bursa okullarda

Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Turizm Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Yaşayan geçmişi ile Bursa okulunuzda' projesi Karacabey'de 900 öğrenci ile buluştu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından iki yıl önce başlatılan ve bugüne kadar Keles, Harmancık, Büyükorhan, Orhaneli ve Yenişehir ilçesinde öğrencilerle buluşan ‘Yaşayan geçmişi ile Bursa okulunuzda' projesinin son durağı Karacabey ilçesi oldu. İlçedeki 10 okuldan toplam 900 öğrenciye ulaşılırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm şube Müdürlüğü personelleri tarafından Bursa'nın tarihi ve kültürel değerleri, UNESCO dünya mirası alanları ve Bursa Müzeleri görsel sunumla öğrencilere tanıtıldı.

Sunumlara katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken, iki yıl önce başlayan projede, Bursa'nın tarihî ve kültürel değerlerine yönelik farkındalık oluşturma ve kentlilik bilincinin aşılanması hedefleniyor.