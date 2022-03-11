Yaşayan geçmişi ile Bursa okullarda

Bursa'nın tarihi ve kültürel değerlerine yönelik farkındalık oluşturmak ve kentlilik bilincine sahip nesiller yetiştirilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yaşayan Geçmişi ile Bursa Okulunuzda' projesi, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından İznik'teki okullarla yeniden başladı.

Merkeze uzak ilçelerde orta dereceli okullarda eğitimine devam eden öğrencilere Bursa'nın tarihi ve kültürel değerlerini, UNESCO Dünya Kültür Mirası alanlarını ve UNESCO Şehirler Ağı'nı tanıtmak, Bursa'nın değerlerine yönelik farkındalık uyandırmak ve kentlilik bilincini aşılamak amacını taşıyan proje, İznik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülüyor.

Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi ve Eşrefzade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 130 öğrenciye sunum yapıldı. Sunuma katılan öğrencilere, Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan çanta ve klasörler hediye edildi.

Proje kapsamında daha önce; Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ve Yenişehir ilçelerinde sunumlar gerçekleştirildi.