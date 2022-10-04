‘Yaşayan Tarih Hisar İçi Projesi'ne özel ödül

Osmangazi Belediyesi, ‘Yaşayan Tarih Hisar İçi Projesi' ile Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda jüri özel ödülünün sahibi oldu.

İstanbul'da düzenlenen törende ödülü teslim alan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaptığı konuşmada, “Belediyelerin asli görevlerinden olan temizlik çalışmaları gibi, tarihi mirasın ayağa kaldırılıp yaşatılması çalışmaları da, bizim rutin çalışmalarımızdan biri haline geldi. Bu çalışmalarımızın değer görmesi, ödüle layık görülmesi, çalışmalarımızda bize moral ve motivasyon oluyor. Bizleri heyecanlandırıyor. Bizi bu ödüle layık görenlere, şahsım ve ekibim adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan, Bursa'nın 2 bin 400 yıllık geçmişini ortaya çıkartıp gelecek nesillere aktaracak ‘Yaşayan Tarih Hisar İçi Projesi' Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda ‘Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Bu yıl 34 üye belediyeden 67 projenin katıldığı yarışmanın ödül töreni İstanbul Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

“Tarih, bir enkaz yığını değildir”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ödül töreninde yaptığı konuşmada Bursa'nın binlerce yıllık tarihi ile birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış ve insanlığın en kadim yerleşim yerlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Bu mirasın en büyük varislerinden biri olarak zamana yenik düşen eserleri yeniden ayağa kaldırılıp yaşatılması için çok önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Tarih, sırtımızı dönüp gidebileceğimiz bir enkaz yığını değildir. Geçmişi yok saymanın, kültür ve medeniyetimizle bağlarımızı koparmanın neticesi, geleceğe de bir söz bırakamamak olacaktır. Eğer geleceğe yürümek, zamanın akışı içinde bir yurt edinmek istiyorsak; kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve yaşatmak zorundayız. Osmangazi Belediyesi olarak bu anlayış ile çalışmalarımızı sürdürüyor ve Tarihi Kentler Birliği'nin misyonunu önemsiyoruz” dedi.

‘Yaşayan Tarih Hisar İçi' projesinin tarihi miras çalışmaları içerisinde büyük bir yer kapladığını belirten Başkan Dündar, “Bu ödülü almamıza vesile olan ‘Yaşayan Tarih Hisar İçi' projesi bizim göz bebeğimiz bir projemizdir. Bursa Hisarları ecdadımızın boş bir arazi üzerine otağını kurmadığının, kendi gayretinin ve inancının gücüyle nice aşılmaz görünen burçlara bayrağını taşıdığının da bir nişanesidir. Bu bakımdan Hisar İçi'ni koruma altına almak demek, ecdadımızla aynı ruh iklimini ve karakterini de taşımak demektir. Çünkü ecdadımız karşılaştığı medeniyetlerden aldığı birikimi tarumar etmemiş, geçip gittiği şehirleri yakıp yıkmamıştır. Bilakis o birikimin üstüne yeni değerler koyarak kendi medeniyetini daha da yukarılara taşımış ve ihya etmiştir” diye konuştu.

“Osmangazi yaşayan bir tarihtir”

Osmangazi Belediyesi olarak ‘Yaşayan Tarih Hisar İçi' projesi çerçevesinde, sadece tarihten kalan mirası koruma altına almakla kalmadıklarını söyleyen Başkan Dündar, “Müzeler, sanat atölyeleri, butik oteller, bahçe restoranlar, arkeopark projeleri ile Hisar İçi'nin hayat dolu bir sosyal ortama kavuşmasının hazırlığını yapıyoruz. Çünkü her medeniyetin dünya tasavvurunun hayat bulmuş hali şehirlerdir. Bu anlayış ile Osmangazi'yi yaşayan bir tarih olarak görerek, tarihi dokuyu insan nefesinin değeceği bir anlayışla ayağa kaldırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Osmangazi'nin tarihi Bursa'yı kapsayan bir ilçe olduğunu, tarihi mirasın korunup yaşatılması, tarihi dokunun ayağa kaldırılması noktasında da ciddi çalışmalar yaptıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Başkan Dündar, “2009'da göreve geldiğimizde, hem şehircilik, hem de tarihi miras adına neler yapabiliriz diye Osmangazi'ye üst ölçekten baktık. Bu bakış açısıyla birlikte projeler hazırlayıp uygulamaya geçtik. Bu projelerimizin ön önemlilerinden birisi olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'dir. Müzemizde, 6 Nisan 1326 Bursa'sını resmettik. Gelen ziyaretçilerimiz, müzede 1326 tarihindeki Bursa'yı resim olarak görüyor. Sonra, insanların resim olarak sanal ortamda gördükleri Bursa'yı, gerçek olarak Hisar'da yaşasın görsün istedik ve ‘Yaşayan Tarih Hisariçi' projemizi hazırladık. İçerisinde 5 mahallenin bulunduğu Hisar, 1326'da fethedilen tarihi Bursa'nın merkezi. Oruçbey Caddesi'nde yaptığımız ‘Cephe Sağlıklaştırma' çalışmaları ile caddeyi aslına uygun şekilde yeniledik. Kamulaştırmalar sonucu elde ettiğimiz 9 bin metrekarelik bir alanda arkeolojik kazı çalışmaları yaptık. Şu anda, kazının tamamlandığı alanda uygulama projesini hayata geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Hemen onun yanında tarihi Filiboz Mescidi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yine Hisar bölgesinde yer alan, aynı zamanda Bursa'nın manevi mimarlarından olan Üftade Hazretleri'nin türbe ve camiinin olduğu alanda çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Kavaklı Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl yaşanan toprak kaymasının ardından başlatılan çalışma ile bölgedeki riskli binaların kamulaştırılarak yıkıldığını belirten Başkan Mustafa Dündar, “Önemli bir kısmının yıkımını da tamamladık. Kalan binaların da yıkılmasının ardından o bölgeyi de yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bu çalışmalar tamamlandığında, Panoramik müzeyi ziyaret edenler, müzede gördükleri 1326 tarihindeki Bursa'yı görme imkanına kavuşmuş olacak. Bunlar gibi, tarihi mirasın ayağa kaldırılması, korunup yaşatılması için pek çok çalışmamız var. Bunlar artık bizim için rutin çalışmaları oldu. Bildiğiniz gibi ilçe belediyelerinin asli görevlerinden birisi temizlik çalışmalarıdır. Tarihi miras çalışmaları da bizim asli görevlerimizden birisi haline geldi. Bu çalışmaları yürüttüğümüz çok deneyimli arkadaşlarımız da var. Bizi böyle bir ödüle layık gördüğü için hem ekibim, hem kendi adıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tarihi Kentler Birliği tarafından verilen ‘Jüri Özel Ödülü'nü Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın elinden alan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ayrıca yarışmada ‘Başarı Ödülü' kazanan belediyelere de ödüllerini takdim etti.