Yaşından büyük suç kaydı vardı, yakalandı

Bursa'da toplamda 62 suç kaydı, 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 17 hırsızlık suçundan aranması olan 21 yaşındaki suç makinası polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa'nın merkez Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde bulunan iş yerlerinden, çelik kasa, oto, otodan hırsızlık ve kasten yaralama olayları olmak üzere toplamda 17 suçtan aranan 21 yaşındaki M.A.'nın daha önceden de çeşitli suçlardan kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı ekipler şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Şüphelinin iş yerlerinden hırsızlık yapmadan önce araç çaldığı ve çalıntı plaka takarak olayları gerçekleştirdiğini belirleyerek 230 güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Toplamda 62 adet suç kaydı bulunan M.A. Şirinevler mahallesindeki ikametine düzenlenen baskın sonucu yakalanarak emniyete götürüldü. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız silah ele geçirilirken çalıntı olduğu belirlenen malzemelere el konularak sahiplerine teslim edildi.

Olayları gerçekleştiren M.A.'ya yardım ve yataklık eden ve önceden yakalanan 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan M.A. ise adliyeye sevk edildi.