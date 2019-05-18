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Yaşlı adam ağaç kesmek için gittiği ormanda kayboldu

Kimsesi olmayan ve 72 saattir haber alınamayan yaşlı adam için köylüler ile arama kurtarma ekipleri ormanlık alanda arama başlattı.


72 saattir haber alınamayan Bursa'nın Nilüfer İlçesi Kayapa Mahallesinde tek başına yaşayan İbrahim Çekmez(50) ağaç kesmek için gittiği ormanlık alanda kayboldu. Ağaç kestiği bölgeye giden köylüler yaşlı adamın kazağını bulunca durumu polise ve arama kurtarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri köylüler ile ormanlık alanda geniş kapsamlı arama başlattı.

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