İhlas Haber Ajansı

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Yaşlı adam ceviz ağacının kurbanı oluyordu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda ceviz ağacından düşen yaşlı adam ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda ceviz ağacından düşen yaşlı adam ağır yaralandı.


Olay, Cerrah Mahallesindeki ceviz bahçesinde meydana geldi. Ağaca çıkarak ceviz toplayan Hüseyin B.(67), dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten toprak üzerine düştü. Ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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