Yaşlı adam enkazdan 45 saat sonra sağ çıkartıldı

Bursa'dan Kahramanmaraş'a giden Yıldırım Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri, 45 saat sonra yaşlı bir adamı enkazdan sağ olarak çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde çok sayıda bina yerle bir olurken, deprem bölgelerinden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Çöken bir apartmanda enkaz altında kalan Selman adlı yaşlı adam, 45 saat sonra Yıldırım Belediyesine bağlı ekipler tarafından sağ olarak çıkartıldı. Kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki adamla konuşarak moral vermesi ise kameralara yansıdı.