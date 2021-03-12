Bursa’da günlerdir kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Bursa'da günlerdir kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Olay merkez Yıldırım ilçesine bağlı Sıracevizler Mahallesi Gökay Sokak'ta meydana geldi.
81 yaşındaki Abdullah Bekar'dan uzun süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Saat 22.30 sularında yaşlı adamın oturduğu eve gelen polis ekipleri kendisinden beş gündür haber alınamayan Abdullah Bekar'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adamın ölüm haberi yakınlarını üzüntüye boğdu.