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Yaşlı adam yanan evinde ölü bulundu

Bursa’da çıkan yangında evden çıkamayan yaşlı adam, yatağında ölü bulundu.

Bursa'da çıkan yangında evden çıkamayan yaşlı adam, yatağında ölü bulundu.


Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Gençali Mahallesi Kumsaz mevkisinde meydana geldi. Tek başına yaşayan 70 yaşındaki Hüseyin Göcen, gece kömür sobasını yaktıktan sonra uyudu. Sabaha karşı sobadan sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle koltuk ve halı alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangını fark etmeyen Göcen, çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri söndürdü.


Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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