Yaşlı çifti mutlu eden sürpriz ziyaret

Müşerref Akdoğan ve İbrahim Akdoğan çifti 50 yıldır Atıcılar Mahallesi'nde oturuyor. Müşerref Akdoğan, 22 yıl önce felç geçirdiği için dışarı çıkmakta zorlanan eşi İbrahim Akdoğan'a baktığı için evin ihtiyaçları için dışarı çıkma fırsatını çok fazla bulamıyor. Atıcılar pazarında esnaf ve vatandaşlarla buluşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ardından pazar alışverişi yaparak Akdoğan çiftine ziyarete gitti. Karşılarında Başkan Mustafa Dündar'ı gören Müşerref ve İbrahim Akdoğan, şaşkınlıklarını ve mutluluklarını gizleyemedi.

Başkan Mustafa Dündar'ı nasıl ağırlayacaklarını şaşıran Akdoğan çifti, kendilerini unutmayan Dündar'a teşekkür etti.

22 yıldır felç hastası olan 70 yaşındaki İbrahim Akdoğan'ın dışarı çıkabilmesi için akülü araba ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması talimatını veren Mustafa Dündar, güler yüzlü ve sıcak misafirperverliklerinden dolayı Akdoğan çiftine teşekkür etti.

Sosyal belediyecilik de örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi büyük ve birbirine bağlı bir âile. Âilemizin her ferdinin mutluluğu ve ihtiyaçları bizim önceliğimiz” dedi.