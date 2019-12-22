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Ya?l? kad?n 29 g?n sonra ?l? bulundu

Bursa’da dola?mak i?in evinden ayr?lan 82 ya??ndaki ya?l? kad?n?n 29 g?n sonra cesedi bulundu.

Bursa'da dola?mak i?in evinden ayr?lan 82 ya??ndaki ya?l? kad?n?n 29 g?n sonra cesedi bulundu.



Y?ld?r?m'a ba?l? tarihi Cumal?k?z?k k?y?nde meydana gelen olayda, 29 g?n ?nce sabah saatlerinde evinden ayr?lan 1 ?ocuk annesi Nazmiye Y.'nin eve geri d?nmemesinden ??phelenen yak?nlar? durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerinin k?yde yapt??? arama ?al??malar?nda bir ize rastlanmazken, ya?l? kad?n?n gidebilece?i tarla ve dere kenarlar? da k?yl?ler taraf?ndan kontrol edildi. Devam eden arama ?al??malar? sonucunda ya?l? kad?n?n cesedi bulundu. Ya?l? kad?n?n cesedi otopsi yap?lmak ?zere Adli T?p Kurumuna kald?r?ld?. Jandarman?n olayla alakal? tahkikat? devam ediyor.

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