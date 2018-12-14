Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 Aralık'ta evden çıkıp bir daha geri dönmeyen 74 yaşındaki Arzu Balaban'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Evinden 4 gün önce bastonunu alarak çıkan Arzu Balaban sırra kadem bastı. Bunun üzerine ailesi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokak sokak gezerek kayıp kadını aradı. Arazileri de kontrol eden polis, AFAD ve AKUT ekiplerine haber verdi. Akşam kadının kaybolduğu yere gelen ekipler, güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarına yansıyan kadının mahalle dışına çıktığını tespit eden ekipler, aramaları arazide sürdürdü. Farklı noktalarda aradıkları Arzu Balaban'ın terliğine ulaşan ekipler bugün de ayak izini buldular, ancak bölgenin çamurlu olması çalışmaları zorlaştırdı. Ekipler boş binalar başta olmak üzere bölgede bulunan inşaat alanlarını taradı. Sabah saatlerinde tekrar en son görüldüğü Huzur Mahallesi civarında aramalarını yoğunlaştıran ekipler, drone ile bölgeyi taradı. Yaşlı kadının cansız bedeni İnegöl'ün çıkışında çalılık alanda arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.