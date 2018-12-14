İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 10 Aralık’ta evden çıkıp bir daha geri dönmeyen 74 yaşındaki Arzu Balaban’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 Aralık'ta evden çıkıp bir daha geri dönmeyen 74 yaşındaki Arzu Balaban'ın cansız bedenine ulaşıldı.


Evinden 4 gün önce bastonunu alarak çıkan Arzu Balaban sırra kadem bastı. Bunun üzerine ailesi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokak sokak gezerek kayıp kadını aradı. Arazileri de kontrol eden polis, AFAD ve AKUT ekiplerine haber verdi. Akşam kadının kaybolduğu yere gelen ekipler, güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarına yansıyan kadının mahalle dışına çıktığını tespit eden ekipler, aramaları arazide sürdürdü. Farklı noktalarda aradıkları Arzu Balaban'ın terliğine ulaşan ekipler bugün de ayak izini buldular, ancak bölgenin çamurlu olması çalışmaları zorlaştırdı. Ekipler boş binalar başta olmak üzere bölgede bulunan inşaat alanlarını taradı. Sabah saatlerinde tekrar en son görüldüğü Huzur Mahallesi civarında aramalarını yoğunlaştıran ekipler, drone ile bölgeyi taradı. Yaşlı kadının cansız bedeni İnegöl'ün çıkışında çalılık alanda arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.