Yaşlı Konukevi'nde afet eğitimi

Gemlik Belediyesi Kurşunlu Yaşlı Konukevi'nde MAGDER tarafından afet eğitimi verildi.

Gemlik Belediyesi, Kurşunlu'da hizmete başlayan yaşlı konukevi sakinlerinin temel ihtiyaç ve taleplerini yerine getirmenin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere de devam ediyor. Konukevi'nde kalan yaş almış Gemliklilerin doğum günlerini, yeni yıllarını ve diğer özel günlerini kutlamayı ihmale etmeyen Gemlik Belediyesi, son olarak gerçekleştirilen afet eğitimi ile konukevi sakinleri ve personelini olası afet durumlarına karşı bilinçlendirdi.

Eğitimi MAGDER Bursa İl Başkanı Yusuf Yumru ile eğitmenler Birgül Yıldız ve Nalan Topçu gerçekleştirdi. Deprem, sel, su taşkınları, toprak kayması, çığ, fırtına, hortum ve yangın gibi gerek doğal gerek insan kaynaklı afetler hakkında bilgi veren MAGDER üyeleri, afetlerden korunma, olası afet durumunda ve enkaz altında kalma gibi durumlarda yapılması gerekenleri ayrıntılarıyla anlattı. MAGDER üyeleri eğitim sonunda görev yaptıkları afet alanlarından enkaz ve arama kurtarma çalışmalarını da izleyenler ile paylaştı. Gemlik'in depremselliği hakkında da bilgi veren MAGDER üyeleri, program sonunda yaş almış Gemliklilere çiçek vermeyi de ihmâl etmedi.