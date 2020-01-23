İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaşlılara ‘yâren' morali

Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan ‘Bursa’da Sanat Her Yerde’ projesinin ilk faaliyeti Mudanya’da gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan ‘Bursa'da Sanat Her Yerde' projesinin ilk faaliyeti Mudanya'da gerçekleştirildi. Büyükşehirin organizasyonuyla bir araya gelen Yâren Derneği üyeleri, Mudanya huzurevinde kalan yaşlılara unutamayacakları bir gün yaşattı.


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü'nce yapılan organizasyonda Yâren Halkoyunları Derneği ve Gençleşen Türküler Proje Topluluğu üyeleri, Mudanya Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde buluştu. Dernek ve grup üyeleri, oynadıkları zeybek ve seslendirdikleri türkülerle yaşlılara unutamayacakları bir gün yaşattı. Etkinlikte ayrıca, sohbet eşliğinde çeşitli ikramlar da yapıldı. Programda yaşlılar oynadı ve Gençleşen Türküler Proje Topluluğunun icrâ ettiği türkülere eşlik etti. Yaşlı bakım merkezinde kalan vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.