Yaşlılara ‘yâren' morali

Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan ‘Bursa'da Sanat Her Yerde' projesinin ilk faaliyeti Mudanya'da gerçekleştirildi. Büyükşehirin organizasyonuyla bir araya gelen Yâren Derneği üyeleri, Mudanya huzurevinde kalan yaşlılara unutamayacakları bir gün yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü'nce yapılan organizasyonda Yâren Halkoyunları Derneği ve Gençleşen Türküler Proje Topluluğu üyeleri, Mudanya Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde buluştu. Dernek ve grup üyeleri, oynadıkları zeybek ve seslendirdikleri türkülerle yaşlılara unutamayacakları bir gün yaşattı. Etkinlikte ayrıca, sohbet eşliğinde çeşitli ikramlar da yapıldı. Programda yaşlılar oynadı ve Gençleşen Türküler Proje Topluluğunun icrâ ettiği türkülere eşlik etti. Yaşlı bakım merkezinde kalan vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkür etti.