Yatalak hasta yangında can verdi

Bursa'da meydana gelen yangında yatalak olan hasta yanarak can verirken, 2 kişi de yaralandı.

Yangın, İnegöl ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Kabakçı ailesine ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden Z. Kabakçı (40), A. Kabakçı (35) ve E. Kabakçı (16), yanan evin penceresinden atlayarak dışarı çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye araçları çıkan yangının 1 saatlik çalışmanın ardından diğer evlere sıçramadan söndürdü.

Evin içinde yapılan incelemede hastalığı sebebiyle yatalak olan Kazım Kabakçı'nın (70) cansız bedenine ulaşıldı. Kabakçı'nın cenazesi İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.