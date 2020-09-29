İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yattığı yerden bin 360 lira ceza yedi

Bursa’da motosikletinin üzerinde yatarak yolculuk eden sürücüye ceza yağdı.

Bursa'da motosikletinin üzerinde yatarak yolculuk eden sürücüye ceza yağdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tehlike saçan motosiklet sürücüsünü tespit edip ehliyetini iptal etti. Bununla da kalmadı sürücüye bin 360 lirada ceza kesildi.


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi'nde ilerleyen 16 UBY 49 plakalı motosiklet sürücüsü motosikletinin üzerinde yatar vaziyette trafikte seyrederek kazaya adeta davetiye çıkardı. Motosikletli magandanın o anları cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen trafik polisleri plakası belirlenen motosikletin sürücüsünü kısa sürede yakalayıp ehliyetini iptal etti. Polis ayrıca motosikletli şahsa trafik güvenliğini tehlikeye düşürüp başkalarının canını hiçe saydığı gerekçesiyle bin 360 lirada para cezası uyguladı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.