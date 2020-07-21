İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yavru köpekler foseptiğe düştü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde foseptik çukuruna düşen 4 yavru köpeği belediye ekipleri kurtardı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde foseptik çukuruna düşen 4 yavru köpeği belediye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Sungurpaşa Mahallesi'nde 4 tane yavru köpeğin foseptik çukuruna düştüğünü gören vatandaşlar, 153'ü arayarak durumu İnegöl Belediyesi çözüm merkezine bildirdi. İhbar üzerine köye ulaşan İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kuyuya düşen yavru köpekleri bulundukları yerden çıkardı. Kurtarma anı kameralara yansırken, yavru köpekler kısa sürede özgürlüklerine kavuştu. Köpeklerin kontrol için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine götürüldüğü bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.