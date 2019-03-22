Yavuz: “Çocuklarımızın süt parasıyla siyaset yapıyoruz”

Yavuz, seçim çalışmaları kapsamında pazar esnafını gezerek esnafla tek tek tokalaşarak destek istedi. Gördüğü samimi ilgiden dolayı hepsine teşekkür eden Yavuz, gönüller bir olunca hep birlikte başaracaklarını söyledi.

Gemlik'te kendi amblemi altında yerel seçime hazırlanan Büyük Birlik Partisi (BBP) Gemlik Belediye Başkan adayı Hacı Ömer Yavuz yaptığı açıklamada, Gemlik'i yönetmeye talip olduklarını, Anadolu insanın iktidara uzanan eli olacaklarını söyledi.

Yavuz, devâsâ bütçelerle çalışma yapan diğer partilerin aksine, kendi çocuklarının süt parasından keserek siyaset yaptıklarını, “Kadrolarımızla, inancımızla projelerimizle Gemlik'i âdil ve şeffaf yönetmeye hazırız” dedi.