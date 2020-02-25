Yaya geçidinde öğrenciye araç çarptı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen öğrenciye araç çarptı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen öğrenciye araç çarptı.
Kaza, Hamidiye Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Okuldan çıkan Buse M.'ye (17) arkadaşlarıyla birlikte yaya geçidinden karşıya geçmek istediği sırada Mehmet Ö. idaresindeki 16 AEH 323 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kız yaralandı. Yaralı genç kız sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.