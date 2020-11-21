Yaya geçidinde turiste araç çarptı

Bursa'da kafile ile birlikte yaya geçidinden yolun karşısına geçen turiste otombil çarptı. Yaralı turist hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez, Osmangazi ilçesi Tophane Meydanı'nda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osmangazi ve Orhangazi türbelerini ziyaret edip saat kulesinde fotoğraf çektirmek için Pakistanlı turist kafilesi Tophane'ye geldi. Dönüş yolunda yaya geçidinden geçmek isteyen Pakistanlı turiste otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havalanan ve asfalt zemine düşen gence ilk müdahale yanındaki arkadaşları ve vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Pakistanlı genç Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri ise başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.