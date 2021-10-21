İhlas Haber Ajansı

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Yaya yoluna park edilen aracın camına asılan yazı şaşkına çevirdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ’park yapılmaz’ tabelasının önüne bırakılan otomobilin camına asılan tepki yazısı görenleri hayrete düşürdü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'park yapılmaz' tabelasının önüne bırakılan otomobilin camına asılan tepki yazısı görenleri hayrete düşürdü.



İnegöl'de duyarsız sürücülerin yaptığı hatalı parklar tepkilere neden olurken son olarak Adnan Menderes Bulvarı'nda yaya yolu üzerine park eden araca bir vatandaştan afişli tepki geldi. Hatalı park eden aracın camına A4 kâğıdı ile “Değerli öküz aracını düzgün yere park et” yazısı yazılarak şoför kapısının camına asıldı. Tepki yazısını kimin astığı merak konusu oldu.

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