İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yayaya çarpan kadın sürücü göz yaşlarına boğuldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Yayaya çarpan kadın sürücü ise göz yaşlarına hakim olamadı.


Kaza Ağaç İşleri Tandoğan Caddesi ile Diriliş Sokağı'nın birleştiği noktada meydana geldi. Sümeyra Ö.(33) idaresindeki 34 SD 9735 plakalı otomobil, kaldırımda yürürken bir anda geri dönüp yola atlayan Özhan P'ye (52) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafasını yere çarpan Özhan P, bölgedeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından çağrılan 112 ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Araç sürücüsü Sümeyra Ö. ise olayın şokuyla kaldırıma oturup hüngür hüngür ağladı. Sürücü kadını bölgedeki vatandaşlar sakinleştirdi. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.