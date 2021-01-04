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Yayaya çarpan sürücü şoka girdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Kazada yaralanan yaya hastaneye kaldırılırken, sürücü uzun süre olayın şokunu üzerinden atamadı.


Kaza Park Caddesinde meydana geldi. Muhammed Tayyip S. idaresindeki 16 PY 865 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan Suriye uyruklu yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine yaralı adam gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Genç sürücü uzun süre kazanın şokunu üzerinde atamadı. Sürücüyü polis ve çevredeki vatandaşlar teskin etti. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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