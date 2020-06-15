Yaz aylarında bol su içmek bağışıklığı güçlendiriyor

Ali Nizamoğlu, günde en az 2 litre su içmenin toksinleri vücuttan atılmasına, besinlerin hücrelerimize ulaşmasına, bakterilerin ve virüslerin etkisiz hale gelmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Bağışıklık sistemi vücudu mikroplara karşı savunan doku ve organlardan meydana geldiğini belirten uzmanlar, düzgün çalıştığında vücudu virüsler, bakteriler, küfler, parazitler gibi patojen mikroorganizmalara, alerjenlere ve kanser hücrelerine karşı koruduğunu söyledi. Bu sistemin işleyişi karmaşık ve dinamik bir iletişim ağına dayalı olduğunu belirten Ali Nizamoğlu, “Sistem yetersiz olduğunda veya zayıfladığında vücut birçok hastalığa yatkın hale gelir. Bağışıklık sisteminin iki parçası vardır. Doğal bağışıklık sistemi ve doğuştan gelen bağışıklık sistemidir. Kazanılmış bağışıklık sistemi ise, vücudumuzun önceden temas ettiği spesifik patojenleri hedef alır. Bu iki sistem birbirini tamamlar” diye konuştu.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için önerilerde bulunan Nizamoğlu, “Vücudun en fazla tamir olduğu zaman yeterli ve kaliteli uykudur. Düzensiz ve az uyuyan kişilerin vücut direnci zayıfladığı için hastalıklara yakalanması daha kolay olmaktadır. Günlük 30 dakikalık bir yürüyüş gibi düzenli ve ılımlı bir şekilde egzersiz yapmak, bağışıklık sistemini güçlendirirken stresi de azaltır. Düzenli ve dengeli beslenme de bağışıklık sistemi için önemli etkenlerden biridir. İnsan vücudu çeşitli karbonhidrat, protein, yağ, mineral, vitamin ve su gibi besin öğelerine ihtiyaç duyar. Her biri farklı oranlarda ihtiyaç listesindedir. Bağışıklık sistemi için özellikle A, B, C, E, D vitaminleri ve çeşitli mineralleri içeren besinleri almaya özen göstermelidir. Bağırsak mikroflorasını değiştirerek sağlığımız ve bağışıklık sistemi üzerinde yararlı etkileri olan probiyotikleri tercih etmek gerekir. En önemli probiyotik gıdalar; ev yapımı yoğurt, sirke, tarhana, şalgam ve turşudur. Tüm vücut sistemlerin çalışması için su gereklidir. Günde en az 2 litre su içmek toksinlerin vücuttan atılmasına, besinlerin hücrelerimize ulaşmasına, bakterilerin ve virüslerin etkisiz hale gelmesine yardımcı olur. Kişisel temizliğe de özen göstermek, elleri sabun ve bol su ile düzenli olarak yıkamak önemlidir” dedi.