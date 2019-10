Yaz boyunca ürettiler, şimdi tüm pazarlarda kapışılıyor

Keles Kadınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin üretmiş olduğu el emeği göz nuru ürünler pazarlarda yerini almaya başladı.

Keles kadınları bir araya gelerek, 2019 yılı itibari ile Keles Kadınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini kurdular. Derneğin faaliyete başlamasıyla birlikte ilk olarak ilçede yetişen sebzeleri toplamaya ve yöreye has lezzetler haline getirerek işlemeye başladılar. Havalar müsaade ettiği sürece dışarıda tarhana, salça, konserve ürünlerini yapan kadınlar, arta kalan boş zamanlarında ise evlerde imece usulü ile erişte, kesme makarna, bayramlara ve özel günlere has tatlılar yaptılar. Şu an üye kabulüne başlayan ve ekibi genişletmeye çalışan dernek sadece ilçe merkezinde değil mahallelerde de faal rol oynamakta.

Her mahallenin kendine özgü lezzetleri olan meyvesi ve sebzesi mevcut. Kendi aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen üreticiler çok fazla olmasa da ürettikleri kadarını ilçe merkezine getirip satıyor. Sırf köylülerin ürettikleri ürünleri satın almak için dışarıdan da gelenler var. Hal böyle olunca sırf yöresel lezzetlere has üretimler yapılmakta. Domatesiyle, fasulyesiyle, asma yaprağıyla, üzümüyle, kirazıyla, çileğiyle, eriğiyle, ceviziyle, bademiyle, elamasıyla, armutuyla bu ve buna benzer bir çok ürün ilçede yetişiyor.

Kısa zamanda sadece Keles pazarında değil Bursa'nın tüm pazarlarında yer alacaklarını belirten dernek, ilçeye özgün bir işletme de kurarak yerli ve yabancı turistleri ilçe merkezine çekmeyi hedefliyor.