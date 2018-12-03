Sahadaki başarısının dışında sosyal medyada verdiği mesajlarla da dikkat çeken Bursaspor'lu Aytaç Kara, BB Erzurumspor galibiyeti sonrası Twitter hesabından yaptığı "Yaz dostum +3" paylaşımı ile dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig'in 14'ncü haftasında BB Erzurumspor'u 2-1'le geçen Bursaspor'da yüzler gülüyor. Yeşil Beyazlıların milli oyuncusu Aytaç Kara da 3 puan mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli oyuncu Twitter hesabından; "Bütün takım arkadaşlarımın ayağına yüreğine sağlık. Bizi tribünde yalnız bırakmayan dualarıyla destek olan herkese teşekkürler. Yaz dostum +3" şeklinde paylaşım yapan Kara mesajın sonuna 3 de Timsah emojisi koydu. Kara mevlit kandilinde attığı "Kuşu öldü diye küçük çocuğa başsağlığına giden bir peygamberin ümmetiyiz elhamdülillah" twiti ile Bursaspor'lu taraftarların gönlünde taht kurmuştu.