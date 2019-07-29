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Yaz Kupası'nda altın madalya Osmangazi'nin

Osmangazi Belediyespor Tenis Takımı sporcularından Arda Buğra Özmen, 8-9-10 Yaş Yaz Kupası’nda kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Osmangazi Belediyespor Tenis Takımı sporcularından Arda Buğra Özmen, 8-9-10 Yaş Yaz Kupası'nda kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.


Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından Mihraplı Tenis Kortları'nda düzenlenen 8-9-10 Yaş Yaz Kupası, renkli görüntülere sahne oldu. Tenis tutkunlarının buluştuğu turnuvaya Osmangazi Belediyespor'un başarılı raketi damga vurdu. 14 kulüpten toplam 39 sporcunun boy gösterdiği 9 yaş kategorisinde rakipleri karşısında üstün performans sergileyen Arda Buğra Özmen, birincilik kürsüsüne çıktı. Şampiyonluk sevinci yaşayan genç sporcu, gelecek turnuvalarda iddiasını korumayı hedeflediğini söyledi.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise, sporcu ve antrenörünü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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