Özel Teknoloji Fen Okulları, 9 ayrı branş ve üç dönemden oluşan yaz okullarının startını 17 Haziran'da veriyor.

Kodlanan değil, kodlayan bir gelecek sloganı ile yola çıkan Özel Teknoloji Fen Okulları Özlüce Kampüsü'nde yaz okulları başlıyor. Sadeleştirilmiş ve anlaşılır bir eğitim modeli ile 17 bin 500 metrekare üzerine kurulan okulun yaz kampında da öğrencilerini hayal dünyasında teknolojiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Geçen sene yaz okullarında ailelerin gösterdiği ilgiden memnun oldukları için bu sene yaz okullarını 3 döneme çıkarttıklarını belirten Eğitim Koordinatörü Orhan Karakoç, 4-13 yaş arası öğrencileri için 17 Haziran - 5 Temmuz, 8 Temmuz - 26 Temmuz ve 29 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında üç ayrı dönemde Yaz Okulu programı hazırladıklarını belirtti.

Hedeflerinin deneyimli öğretmenler eşliğinde öğrencilerin bir yıl süreyle edindikleri kazanımları pekiştirmek ve yetenekleri doğrultusunda yeni kazanımlar sunmak olduğunu söyleyen Orhan Karakoç, “Yaz Okulu'nda öğrencilere 9 ayrı branşta eğitim vereceğiz. Bilişim ve kodlama, fen bilimleri, müzik, resim, zeka oyunları ve satranç, spor, yüzme ve binicilik gibi branşlarda tüm öğrenciler yararlanabilecek. Onların yetenekleri doğrultusunda etkinlikler ve aktiviteler gerçekleştireceğiz. Bir yıl boyunca aldıkları eğitimleri ve bilgileri pekiştirerek gelecek yıla daha iyi olmaları konusunda hazırlayacağız” dedi.

Yaz Okullarının sadece Özel Teknoloji Fen Okullarının öğrencilerine değil tüm öğrencilere açık olduğunu ifade eden Karakoç, “Özellikle de anne ve babası çalışan tüm çocuklarımız kampa katılabilir. Hem onların zamanlarını en iyi ve kaliteli şekilde kullanmış olacağız hem de çalışan anne babaların gözleri arkada kalmamış olacak” şeklinde konuştu.

Yaz Okullarına katılan tüm öğrencilerin ulaşım, kahvaltı, öğlen ve ikindi yemeklerini karşılayacaklarını söyleyen Orhan Karakoç, “Özellikle de çocuklarımızın sabah kahvaltılarına çok dikkat ediyoruz. Bu konuda öğrencilerimizin kahvaltı ve beslenme alışkanlıkları kazanmalarını sağlayacağız. Eğitimin birinci kuralı sağlıklı bireyler yetiştirmektir. Bu sebeple üzerimize düşen onların sağlıklı, dinç ve zinde vücutlara ve zihinlere sahip olmalarını sağlamaktır. Bunun için her türlü fedakarlığa hazırız” dedi.