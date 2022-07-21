Yaz okullarında sertifika sevinci

Basketbol, hentbol ve futbol branşlarında verilen eğitimlere ilk dönem 250 öğrenci katılırken, uzman antrenörler tarafından eğitilen kursiyerler sertifika sevinci yaşadı.

Mudanya Belediyesi'nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde öğrencilerin fiziksel gelişimleri açısından verimli bir dönem geçirmelerini sağlamak hedefiyle açtığı Yaz Spor Okullarının ilk dönemi sona erdi. Basketbol, hentbol ve futbol branşlarında ilk dönem 250 öğrenci ücretsiz spor eğitimi aldı.

Çocukların alanlarında uzman antrenörler tarafından eğitildiğini kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yaz dönemi boyunca çocukların bedensel ve zihinsel gelişimi adına spor faaliyetlerine destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Spor okullarına katılan çocuklar sertifikalarını, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sevgi Ursavaş ile anne ve babalarının elinden aldı. Sertifika sevinci yaşayan küçük sporculara branşlarına göre teknik malzemelerin bulunduğu çanta da hediye edildi.