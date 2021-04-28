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Yaz sıcakları geliyor

Üç haftalık kısıtlamanın başlayacağı Bursa’da ilk hafta sonu hava durumunun nasıl olacağı merak konusu oldu.

Üç haftalık kısıtlamanın başlayacağı Bursa'da ilk hafta sonu hava durumunun nasıl olacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü beş günlük hava durumunu açıkladı. Bugün termometrelerin en yüksek 27 dereceyi göstermesi beklenen Bursa'da, sıcaklıkların hafta sonu 30 dereceye kadar çıkacağı bildirildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bugün Bursa mevzi sağanak yağışlı, sıcaklığın ise en yüksek 27, en düşük 10 derece olması bekleniyor. Hafta sonu sıcaklıkların 3 derece artarak 30 dereceye kadar çıkması beklenen Bursa'da cumartesi ve pazar günü, az ve parçalı bulutlu hava durumu olacağı açıklandı.

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