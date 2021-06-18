Yaz spor okulları başladı

İlk dönem eğitimleri 7 Haziran Pazartesi günü 448 öğrenciyle başladı.

İnegöl Belediyesi, pandemi dolayısıyla ara verilen spor okullarına normalleşme süreciyle birlikte yeniden başladı. İnegöl Belediye Spor Kulübü bünyesinde sürdürülen spor okulları, bu yıl 4 ayrı dönemde yaz okullarıyla devam edecek. 07-25 Haziran, 28 Haziran-16 Temmuz, 26 Temmuz-13 Ağustos ve 16 Ağustos-03 Eylül tarihlerinde yapılacak olan ve 7 ayrı branşta düzenlenecek yaz okullarının ilk dönemi, 7 Haziran Pazartesi günü başladı.

Hikmet Şahin Kültür Parkı bünyesinde bulunan Belediye Spor Salonu ve Alanyurt bölgesinde Yunus Emre Spor Kompleksinde iki ayrı salonda yapılan yaz spor okulları eğitimleri voleybol, basketbol, jimnastik, okçuluk, masa tenisi, spor tırmanış ve oryantiring olmak üzere 7 ayrı branşta gerçekleştiriliyor. 7 Haziran 2021 Pazartesi günü başlayan 1'inci dönem eğitimlerinde basketbolda 115 öğrenci, voleybolda 89 öğrenci, masa tenisinde 55 öğrenci, spor tırmanışta 64 öğrenci, okçulukta 41 öğrenci ve jimnastikte 84 öğrenci olmak üzere toplam 448 öğrenci kurslarda eğitime başladı.