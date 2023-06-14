Yaz spor okulları başlıyor

Yaz spor okulları bu yıl merkez belediye spor salonunda, voleybol, basketbol, masa tenisi, jimnastik, okçuluk, spor tırmanış ve satranç olmak üzere 7 ayrı branşta, Alanyurt Yunus Emre Spor Salonunda ise voleybol, basketbol, masa tenisi, jimnastik ve okçuluk olmak üzere 5 branşta 3 dönem şeklinde düzenlenecek. İlk dönem 03 Temmuz'da başlayıp 21 Temmuz'da sona erecek. İkinci dönem 24 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Üçüncü dönem ise 14 Ağustos-01 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.