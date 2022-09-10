Yaz spor okullarına coşkulu final: 2 bin 902 sporcu sertifikalarını aldı

İnegöl Belediyesi'nin 7 ayrı branşta 3 dönem şeklinde düzenlediği yaz spor okulları sona erdi. Eğitim alan 2 bin 902 sporcu, düzenlenen coşkulu törenle sertifikalarını aldı.

Her yıl yaz aylarında çocuklara spor imkanı sunmak ve sporla iç içe bir yaşam sürmeleri adına temel oluşturmak adına Yaz Spor Okulları tertip eden İnegöl Belediyesi, bu yıl 7 ayrı branşta yaz spor okulu düzenledi. Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, Jimnastik, Okçuluk, Spor Tırmanış ve Yüzme olmak üzere 7 ayrı branşta 3 dönem şeklinde yapılan yaz spor okullarında, 2 bin 902 öğrenci eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

Bizim çocuklar bütün kupaları topladı

Yaz spor okullarında ilk dönem 20 Haziran'da başlayıp 08 Temmuz'da sona ermişti. İkinci dönem 18 Temmuz ile 5 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi ve Üçüncü dönem ise 8 Ağustos ile 26 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Yaz spor okullarının tamamlanmasının ardından dün akşam Belediye Spor Salonunda sertifika töreni düzenlendi. Programda yıl içerisinde yapılan müsabakalarda İnegöl Belediye Spor Kulübü adına başarı elde eden farklı branşlardaki sporcular da sahneye davet edilerek onure edildi. Ardından Belediye Başkanı Alper Taban davetlilere hitaben selamlama konuşması yaptı. Başkan Taban, “Bizim gençler bütün madalya ve kupaları toplayıp gelmişler. Kendilerini tebrik ediyorum” diyerek sporcuları tebrik etti.

Yaz spor okullarını tamamladıklarını da ifade eden Başkan Taban, “Bugün de öğrencilerimize sertifikalarını takdim edeceğiz. Tabi ayrı ayrı branşlarda çocuklarımızın meşgul olmalarını istiyoruz. Her gencimizin, öğrencimizin bir ya da birkaç branşla tanışmasını istiyoruz. Onların sağlıklı birer birey olması adına bunu istiyoruz. Görüyoruz ki onlara yatırım yapıldığında çok başarılılar, azimli ve gayretliler. İnşallah onlar için imkanlarımızı daha da arttırmaya devam edeceğiz. Siz değerli velilerimize de bize güvenip evlatlarınızı emanet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdiden kış spor okullarımıza da tüm öğrencilerimizi davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşma sonrası tüm branşlarda sertifikalar küçük sporculara takdim edildi.