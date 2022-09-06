Yaz spor okullarında sezon sona erdi

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor iş birliğiyle düzenlenen Yaz Spor Okulları ve Tam Gün Yaz Spor Okulları'nda sezon sona erdi. Yaz boyunca farklı branşlarda sporla buluşan toplam 7 bin 899 çocuk, dönem sonunda sertifika heyecanı yaşadı. Çocuklar, dönem sonunda gösterilerle de, ebeveynlerinden alkış aldı.

Nilüfer Belediyesi'nin çocukların, yaz döneminde spor ve sanatla buluşmalarına imkan sağladığı “Yaz Spor Okulları” ve “Tam Gün Yaz Spor Okulları”nda sezon sona erdi. Nilüfer Belediyespor iş birliğiyle gerçekleştirilen yaz spor okulları ve tam gün yaz spor okullarında bu yıl, voleybol, yüzme, basketbol, kort tenisi, cimnastik ve yüzme gibi farklı branşta eğitimler verildi. 5 dönemden oluşan yaz spor okullarında çocuklar, yaz boyunca spor yaparak keyifli zaman geçirdi. Toplam 7 bin 576 çocuğun katıldığı yaz spor okullarında eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, her dönemin sonunda düzenlenen törende sertifikalarını aldı.

Kort tenisi, akıl ve zeka oyunları, drama, squash, sokak oyunları, dans gibi branşların yer aldığı “Tam gün yaz spor okulları”nda da sporun yanında ayrıca tamamlayıcı sanatsal ve sosyal eğitimler, geleneksel sokak oyunları ve kitap okuma saati gibi etkinlikler de yapılarak, çocukların keyifli zaman geçirmesi sağlandı. 97 çocuğun katıldığı tam gün yaz spor okullarının finali olan üçüncü dönemi de tamamlandı. Toplam 323 çocuğun katıldığı ve keyifli spor aktivitelerinin gerçekleştirildiği tam gün yaz spor okullarının son gününde çocuklar, sertifikalarını aldı. Altınşehir Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen ve ebeveynlerin de katıldığı üçüncü dönemin sertifika töreni öncesinde çocuklar, halk oyunları ve modern dans gösterisi yaptı. Çocukların ninja gösterisi de renkli görüntüler oluşturdu. Keyifli geçen günün sonunda eğitmenler, çocuklara sertifikalarını verdi.