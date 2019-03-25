Yazar İlhan Yardımcı'dan Cumhur İttifakı'na tam destek

Bursa'da, araştırmacı yazar İlhan Yardımcı, yaklaşan 31 Mart Seçimleri için Cumhur İttifakı'na tam destek verdi.

Bursa'da 78 yaşında neşriyatına devam eden, ayrıca eğitimcilik, şairlik gibi birçok vasfı olan araştırmacı yazar İlhan Yardımcı, "Bazı hatalar, eksikleri ve yanlışları bahane ederek çizgimizden asla sapmamamız gerekir" diyerek, Cumhur İttifakı'nı desteklediğini belirtti. CHP için serzenişte bulunan yazar, bir dostunun neşrettiği 'Hayatımın içinden CHP zulmü' kitabını herkesin okuması gerektiğini belirtti.

"CHP zihniyeti bellidir, değişmemiştir, değişmez" diyen İlhan Yardımcı, "Arkadaşım Rüştü Maviçiçek 'Hayatımın içinden CHP zulmü' eserini 87 yaşında neşretti bu kitap yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı. Yaygara koparanlar, bir bardak suda fırtına çıkarmak isteyenler avucunu yaladı, gerçeklere güçleri yetmedi” dedi.

Kitabın yazarı Rüştü Maviçiçek ise "Oyunuzu kime vereceksiniz? sorusuna cevap için şu satırları kaleme aldı:

"Oyumu, doğduğu yıl Kur'an öğretimi yasaklandığı için, gizli kapaklı samanlık köşelerinde Kur'an öğrenen babama vereceğim. Ezanın aslına uygun okunmasının yasak olduğu yıllarda minarenin merdivenlerinde ezan okumak zorunda kalan dedeme vereceğim. Oyumu, okuyamayan kız kardeşlerime vereceğim. Liseyi yarım bırakmak zorunda kalan eşime vereceğim, oyumu, daha İmam Hatip Ortaokulunda iken başını açmamak için okulu terk etmek zorunda kalan yeğenime vereceğim. Oyumu İmam Hatipli olduğum için askeri okula alınmadığım, üniversitede önüne takoz konduğu için kaybolan yıllarıma vereceğim. Meclise başörtüsü ile girdiği için haddi bildirilen kadına vereceğim oyumu... Huzur içinde başını örterek okuluna devam etme imkanı yakalayan kızlarıma vereceğim... Oyumu huzura, barışa vereceğim. Oyumu, 'Nerede kaldınız! Neden bu kadar geciktiniz?' diyen Afrikalı aça... 'Yüz yıldır sizin geleceğiniz günü bekliyorduk' diyen Bosnalı teyzeye vereceğim. 'Onlar Türk askeridir kızım, korkma! Onlar kimsenin namusuna ilişmez' diyen Afrin'li anneye vereceğim oyumu. Oyumu, 15 Temmuz gecesi tank egzozunu tişörtü ile tıkayan gençlere vereceğim... Apartmanın tepesinden, F16'nın üzerine atlayan yiğide vereceğim oyumu... Genelkurmay karargahını işgal eden teröristlere müdahale için, yanındaki polis amirine: 'Abi beş yüz kişiyiz. Dalalım içeriye... En fazla yüzümüz ölür' diyen matematikçiye vereceğim. Kurşunlara göğsünü siper ederek son uykuya yatan ve özgür bir sabaha uyanmamızı sağlayan ölümsüz Ömer Halisdemir'e, Fethi Sekin'e vereceğim oyumu... Ben oyumu, çalınmış geçmişimi geri alabileceğimi gösteren, geleceğimizi kaptırmamayı vaat edenlere vereceğim. Ben oyumu çocuklarımın geleceğine vereceğim."