Yazar olmak isteyen çocuklara öneriler

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği “Çocuklara Kitap Söyleşileri”ne konuk olan yazar Birsen Ekim Özen, çocuklarla çevrimiçi buluştu.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'nün “Çocuklara Kitap Söyleşileri”, salgın sebebiyle çevrimiçi düzenlenmeye devam ediyor. Bursa'nın yanı sıra Çanakkale, Gaziantep, Malatya gibi Türkiye'nin farklı illerinden çocukların da katıldığı etkinliğe, yazar Birsen Ekim Özen konuk oldu. Çocukların sorularını yanıtlayan Özen, yazar olmanın püf noktalarını da paylaştı. Özen'in eserlerindeki karakterlerinde kendilerini gördüklerini dile getiren çocuklar, yazar Birsen Ekim Özen'e, eserlerini ve karakterleri oluştururken nelerden esinlendiğini sordu. 100'den fazla kitabı bulunduğunu ve TRT Çocuk kanalında da “Kare Takımı” çizgi filminin senaryolarını yazdığını belirten senarist ve yazar Birsen Ekim Özen, hikâyelerini ve karakterlerini yaşanmışlıklardan esinlenerek oluşturduğunu söyledi.

Özen, “Kitaplarda çocukların çocuk olduklarını, bakış açılarını, nelere kızdıklarını unutmadan yazmak gerekiyor. Ben, yazmak için kendi çocukluğuma dönüyorum. Çok okuyorum, çok düşünüyorum ve düşündüklerimi başkaları da düşünsün istiyorum. O yüzden yazıyorum fikirlerimi. İnsan bir şey yazıyorsa eğer başkalarına söyleyeceği bir şeyler var demektir. Çocukluğumda çok okuduğum için büyüdükçe kitaplara ilgi duymaya başladım. O yüzden kitaplarla ilgili bir şeyler yapmam gerekiyordu. Ben de yazmaya başladım” diye konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklardan bazıları, öyküler yazdıklarını, bazıları da yazmak istediklerini dile getirdi. Çocuklar, yazar olmak için neler yapılması gerektiği sorusunu da Birsen Ekim Özen'e iletti. Çocuklara, bol bol kitap okuyun önerisinde bulunan Özen, “Bir şey anlatmayı, yazı yazmayı çok iyi bilmeniz lazım. Bunu da ancak çok okuyarak öğrenebilirsiniz. Okumanın iki ayrı yüzü var. Teknik olarak nasıl cümle kurmanız gerektiğini ve nasıl anlatmanız gerektiğini öğrenirsiniz. Diğer yandan da verilen bilgiler yüzünden içiniz dolar ve farklı düşünmeye başlarsınız. Çünkü insanlar, farklı düşünenlerin kitaplarını okur. Yazar, eserlerinde sizi yönlendirmeli. Bu yüzden çok kitap okumalısınız ve iyi gözlemler yapmalısınız. Kitap yazdığınız zaman da kendinizi mutlu hissedersiniz. Çünkü anlınızı ve içinizi dökmüş olursunuz” şeklinde konuştu.