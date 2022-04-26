Yazar Renan Özdemir'den çocuklar için öykü atölyesi

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri çocukları öykü ve roman yazarlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Nilüfer Belediyesi Gezici Kütüphane eşliğinde Akçalar ilköğretim Okulu'na gelen yazar Renan Özdemir, dördüncü sınıf öğrencileriyle keyifli bir söyleşi ve öykü atölyesi gerçekleştirdi. Yılardır çocuklar ve gençler için öykü ve romanlar kaleme alan Özdemir, Nilüfer Belediyesi'nin davetlisi olarak geldiği Akçalar'da kitapların renkli dünyasının ve öykü yazımının kapılarını çocuklar için araladı. Küçük yaşlarda çeşitli edebi türlere ait eserler okumanın önemini vurgulayan Özdemir, çocuklara öykü yazım teknikleri hakkında da bilgiler verdi.

Yaklaşık bir haftadır Göl Yazıevi'nde konaklayan yazar, ilk gençlik dönemi okur kitlesini hedefleyen son kitabı hakkında da bilgi verdi. Özdemir “Leyleklerle ilgili bir kitap yazıyorum. Bu satırları Gölyazı'da kaleme alıyor olmak benim için eşsiz bir tecrübe oluyor. Leyleklerin yaşadıkları zorlukları biraz da esprili bir dille ele aldığım bu çalışmanın mekanı da sanırım leyleklerin uğrak noktası olan Gölyazı ve Eskikaraağaç yerleşimleri olacak. Bu bakımdan Nilüfer Belediyesi'ne yazarları gerçekten değerli hissettiren yazı evlerinde ağırladıkları ve onların yazın dünyalarına ilham verdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.