Yazı kütüphanede geçirenler şenlikte buluştu

Etkinliğe katılanlara sertifika verilirken, Grup Enjoy'un şarkıları çocukları coşturdu.

Nilüfer Belediyesi'nin çocukların, kitaplarla erken yaşta tanışmalarını sağlamak amacıyla 2011 yılından bu yana yaz aylarında düzenlediği “Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz” etkinlikleri, Yaşar Kemal Barış ve Kardeşlik Ormanı'nda düzenlenen kapanış şenliğiyle sona erdi.

26 Temmuz'da başlayan etkinliklere bu yıl, 150 ebeveyn ve çocuk katıldı. Üçevler Kütüphanesi, Demirci Kütüphanesi ve Misi'deki Çocuk Kütüphanesi'nde Salı-Çarşamba- Perşembe günleri düzenlenen etkinliklerde, Üçevler, Demirci, Gümüştepe, Fethiye, Barış ve Doğanköy mahallelerinden 6 yaş grubu çocuklar ile ebeveynleri biraraya geldi. Eğlenirken öğrenen çocuklar, etkinlikler boyunca kendileri için özel olarak hazırlanmış atölye çalışmalarına katıldı. Çocuklar; drama, sanat atölyeleri ve çocuk yogası gibi organizasyonlarla keyifli vakit geçirirken, ebeveynleri de psikolog eşliğinde gerçekleştirilen buluşmalarda değerli bilgiler edindi.

Üç hafta süren etkinliğin finali Nilüfer Belediyesi Yaşar Kemal Barış ve Kardeşlik Ormanı'nda düzenlenen şenlikle yapıldı. Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Atakan Ünsal, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, muhtarlar ve çok sayıda çocuğun ailesiyle birlikte katıldığı geleneksel şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Konuşmasında kütüphanelerin ve kitap okumanın önemine değinen Atakan Ünsal, projeye destek veren herkese teşekkür etti. Etkinlikte çocuklar ve ailelerine katılım sertifikası da verildi. Şenliğin sonunda katılanlar Grup Enjoy'un şarkılarıyla coşarak gönüllerince eğlendi.