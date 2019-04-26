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Yazlıktan 2 gün sonra dönünce eşinin cesediyle karşılaştı

Bursa’nın İznik ilçesinde, 70 yaşındaki bir adam evinde ölü olarak bulundu.

Bursa'nın İznik ilçesinde, 70 yaşındaki bir adam evinde ölü olarak bulundu.


Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Demir Sokak'ta yaşayan Mustafa Bayram (70), yatağında ölü bulundu. Bayram'ın eşi iki gün önce Göllüce Mahallesi'ndeki evlerine gitti. Bugün evine geri dönen kadın, eşi Mustafa Bayram'ı yatağında hareketsiz bir şekilde buldu. Eşi, komşularından yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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