İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Yazma eserler müzesinde hat atölyesi

Bursa’da hüsn-i hat sanatını tanıtmak maksadıyla müzede “hat atölyesi” açıldı.

Bursa'da hüsn-i hat sanatını tanıtmak maksadıyla müzede “hat atölyesi” açıldı.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından hat atölyesi açıldı. Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi'nde açılan hat atölyesi ilgi gördü. Hattat Nurşen Karahasanoğlu, hat sanatına ilgi duyan öğrencilere ders verdi. 10 kişilik yetişkin grubu ile yapılan faaliyet yaklaşık 2 saat sürdü. Hatla tanışmak maksadıyla düzenlenen atölyeye katılan öğrenciler konu ile ilgili teknik ve uygulamalı eğitim aldı. Atölyeden memnun kalan öğrenciler, programı düzenleyenlere teşekkür ederek tekrarlanmasını istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.