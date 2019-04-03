Yazma eserler müzesinde hat atölyesi

Bursa'da hüsn-i hat sanatını tanıtmak maksadıyla müzede “hat atölyesi” açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından hat atölyesi açıldı. Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi'nde açılan hat atölyesi ilgi gördü. Hattat Nurşen Karahasanoğlu, hat sanatına ilgi duyan öğrencilere ders verdi. 10 kişilik yetişkin grubu ile yapılan faaliyet yaklaşık 2 saat sürdü. Hatla tanışmak maksadıyla düzenlenen atölyeye katılan öğrenciler konu ile ilgili teknik ve uygulamalı eğitim aldı. Atölyeden memnun kalan öğrenciler, programı düzenleyenlere teşekkür ederek tekrarlanmasını istedi.