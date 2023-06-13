YEK-G belgeleri sahiplerini buldu

Sürdürülebilir dünya hareketini tüm yıla yaymayı hedefleyen Uludağ Elektrik, enerjinin temiz kaynaklardan temin edildiğini gösteren YEK-G belgelerini paydaşlarına ulaştırdı.

5 milyon kişiye hizmet veren şirket, karbon ayak izini azaltmak ve iklim değişikliğiyle mücadele için yeşil enerji kullanımı ve sıfır karbon uygulamalarının teşvik edilmesi noktasında faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket, Osmangazi Belediyesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bursa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün destekleriyle düzenlenen Türkiye Çevre Haftası kutlaması çerçevesinde paydaşları nezdinde de sürdürülebilir dünya için gaye ortaklığı yaparak YEK-G sistemine farkındalık kazandırdı. Etkinlikte kurumlara YEK-G belgelerini Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac takdim ederken, yenilebilir kaynakların çevre için önemine de değinildi. Organizasyonda yenilenebilir enerji kaynakları temalı kitaplar çocuklara dağıtılarak, temiz enerji kaynaklarıyla çalışan teknolojileri görebilmeleri ve gelecek için bu kaynakların ne kadar önemli olduğunun bilincine varmaları da sağlandı.

Çevre Haftası çerçevesinde gerçekleştirdikleri çalışmalara dönük görüşlerini ileten Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Dünya üzerinde yaşanan savaşlar ve enerji tedarik zincirindeki aksamalar temiz enerji kaynaklarına ilgiyi daha da artırdı. Yerli ve milli kaynakların enerji arz güvenliği açısından kritik önem taşıdığı günümüzde bizler de YEK-G mekanizması hakkında hem paydaşlarımızı bilgilendirmek hem de karbon emisyonlarını azaltmak adına bu kaynakların tercih edilebileceğini göstermiş olduk. YEK-G sistemin gayesi elektrik üretim ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak ve çevreyi korumak. Tüm paydaşlarımızın enerjisini yenilenebilir kaynaklardan temin ederek, sürdürülebilir bir dünya için gaye ortaklığı yapmış olduk. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı koyan projeleri devreye alan bir şirket olarak her sosyal projemizde enerji verimliliği ve tasarrufunu, temiz kaynakların önemini vurguluyoruz. Çalışmalarımızda doğal kaynakları koruyarak, bugünü ve yarını daha yaşanabilir kılmak için hareket ediyoruz” dedi.

Şirket, UNDP Sıfır-Karbon Okuryazarlığı Dijital İçerik Geliştirme Kampı ve Araştırma Projesi'nde dikkat çekici fikir ve tasarım atölyesine verdiği destekle de iklim değişikliğiyle mücadeleye farkındalık oluşturdu. Öğrencilerin Türkiye'nin sıfır karbon hedefleri istikametinde bilgilendirici içerikler ürettiği ve iklim değişikliği ile ilgili dikkat çekici dijital tasarımların üretildiği yarışmada, 120 üniversite öğrencisine ise sıfır karbon eğitimi verildi. Doğa dostu uygulamaları müşterileriyle paylaşan Uludağ Elektrik, enerji yoğunluğunun azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadele üzerine çalışmalarını gelecek yıllarda da devam ettirecek.