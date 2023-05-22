Yelken yarışlarında minikler kıyasıya mücadele etti

İznik Gölü'nde gerçekleştirilen yelken yarışlarında minikler rüzgâr ve yağmura karşı kıyasıya mücadele sergilediler.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Yelken Yarışları İznik Kaymakamlığı, İznik Belediyesi, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bursa Yelken İl Temsilciliği ve İznik Belediyespor Kulübü organizasyonuyla İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşti.

Optimist sınıfında gerçekleşen yarışlarda genel kategoride 1. Yusuf Eymen Balaban, 2.Ege Köksal, 3. Zeynep Nida Ergin, 4. İlkay Emir Aydemir ve 5. Utku Cebeci oldu.

Optimist Kızlar kategorisinde 1. Zeynep Nida Ergin, 2.Eylül Şen ve 3. Derin Parlak oldu.

Optimist Junior Genel kategorisinde 1. Zeynep Nida Ergin, 2.Utku Cebeci, 3. Ege İlçebay, 4 Damla Turan ve 5. Mehmet Yekta Tabak oldu.

Optimist Junior Kızlar kategorisinde 1. Zeynep Nida Ergin, 2. Damla Turan ve 3.Bilge Ece Aydın oldu.

21 Yelkenli'nin katıldığı yarışlarda İznik Belediyespor Kulübü'nün başarısı gözlerden kaçmadı. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta yarışmalarde dereceye giren tüm sporcuları tebrik ederek başarılar diledi.

Dereceye giren sporcular madalyalarını hakem, antrenör ve yetkililerin elinden aldılar.