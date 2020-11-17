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Yem fiyatları artınca üreticiler slajlık mısıra yöneldi

Büyükbaş hayvan üreticileri, artan yem maliyetlerini asgariye indirmek için slajlık mısıra yöneldi.


Süt ve et hayvancılığında yem fiyatları artarken, besiciler maliyetleri azaltmak için slajlık yeme yöneldi. Slajlık mısır üreticileri gelen taleplere cevap vermek için gece gündüz çalışıyor. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kaba yem üretimi yapan Burhan Öresin, “Slajlık mısır süt yapanlar için sütü, etlik yapanlar için eti artırır. Bu sene yem fiyatları çok arttığı için küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere bütün hayvan üreticilerimiz slaja ve samana yöneldi. Hepsi birinci kalite olmak şartı ile slaj aramakta biz de bu sene tonajlarımızı yükselttik. Biçimimiz başladı. Türkiye'nin birçok yerinde biçimimize devam ediyoruz. Kendi tesislerimizle ve özel makinelerimizle biçim yapıp balya yapıyoruz. Şu ana 15 bin dönüm üzerinde mısırı biçtik, daha 50 bin dönüm üzerinde yer biçeceğiz. Slajlık mısır büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara protein bakımından çok iyi geldiği gibi fiyatlarının düşük olmasından üretici tarafından yoğun ilgi görüyor” diye konuştu.

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