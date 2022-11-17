Yemeğini sokak köpeği ile paylaştı, sosyal medyada viral oldu

Bursa'da kaldırım üzerinde oturarak yemeğini yiyen adam yanına gelen köpeğe kendi yemeğinden verdi. Bu görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Görüntü, merkez Osmangazi ilçesi Ulucami'nin hemen karşısında kaydedildi.

Bir vatandaş yemeğini alarak kaldırıma oturmasıyla birlikte bir sokak köpeği yanına gelerek oturdu. Yemeğini yiyen kişi ise ekmeğinden bölerek köpeğe verdi. Bu görüntüler sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte büyük bir beğeni topladı.