Yemen dramı fotoğraflarla anlatıldı

İnegöl Belediyesi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle İFSAD iş birliği ile “İnegöl'den Yemen'e” konulu fotoğraf sergisi açtı.

İnsan Hakları Gününde Yemen'e dikkat çeken sergide satılan fotoğrafların geliri ise Kızılay aracılığıyla Yemen'e gönderilecek. Kent Müzesi Serdar Rubacı Sergi Salonu'ndaki sergi açılışına ilçe protokolünün ilgisi büyük oldu. Sergi açılışında konuşan İnegöl Fotoğraf Sanatçıları Derneği (İFSAD) Başkanı Erhan Çakır, “İFSAD olarak İnegöl Belediyesi ile birlikte Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle İnegöl'den Yemen'e Fotoğraf Sergisi tertipledik. Yemen'deki Müslüman kardeşlerimizin acılarını bir nebze de olsa dindirmek ve acılarına ortak olmak için belediyemizle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu serginin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise çok özel bir ana şahitlik ettiklerini kaydederek, “Müzemizde çok farklı sergiler, açılışlar gerçekleştirdik. Dünya İnsan Hakları Gününde bu fotoğraf sergisini açarak Yemen'e destek vermek istedik. Dünyada İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlanalı 70 yıl oldu. Bu süreç içerisinde çeşitli vesilelerle kutlanarak bu güne kadar gelmişiz. Ancak Müslüman coğrafyada yaşanan acılar ve zulüm, beni ciddî manada etkiliyor ve derinden yaralıyor. Neden özellikle Müslüman coğrafya?” diye sordu.