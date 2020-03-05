Yengesine kurşun yağdırdı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kayınbirader, yengesine pompalı tüfekle kurşun yağdırdı.

Gece saatlerinde yaşanan olayda, cezaevinden birkaç gün önce çıktığı öğrenilen C.K., çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle hastanede olan yengesi M.A. ile buluştu. M.A. eşya ve bazı ihtiyaçlarının olduğunu, eşya almak için eve gitmesi gerektiğini söyledi. Daha sonra C.K. yengesini 16 AAU 728 plakalı aracıyla alarak ilçeye yaklaşık 5 kilometre mesafedeki kavak ekili alana getirdi. Burada bir süre konuşan ikili, tartışmaya başladı. Ardından tartışmanın alevlenmesiyle C.K., aracında bulunan pompalı tüfekle yengesi M.A.'ya 2 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olay yerinden kaçan C.K. daha sonra M.A.'nin kız kardeşinin evine giderek yengesini vurduğunu ve ormanlık alanda bıraktığını söyledi.

M.A.'nın kız kardeşi ise hemen polis ve sağlık ekiplerini arayarak durumu anlattı. Polis ve sağlık ekipleri, kalçasından yaralanan ve olayın yaşandığı yerden sürünerek yaklaşık 150 metre giden M.A.'ya ulaştı. Yaralı halde ölüme terk edilen M.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, pompalı tüfekle vurulan M.A.'nın eşinin cezaevinde olduğu ve eşini yengesini vuran amca oğlu C.K.'ye emanet ettiği öğrenildi. Yengesine kurşun yağdıran ve kayıplara karışan kayınbiraderi arayan polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.